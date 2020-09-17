Узнацбанк присоединился к системе передачи финсообщений Банка России

В рамках российской бизнес-миссии, руководитель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и председатель Узнацбанка Алишер Мирсоатов в Ташкенте 17 сентября подписали соглашение об основных условиях использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России во взаимных операциях. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-центре российской госкорпорации.

Важно отметить, что соглашение фиксирует подключение национального банка Узбекистана к СПФС (российский аналог SWIFT).

По словам Шувалова, данное соглашение, это очередной шаг к повышению надёжности и бесперебойности межбанковских транзакций, обслуживающих динамично растущий объём двусторонних торгово-экономических операций.

– Это шаг к снижению транзакционных издержек в межбанковских операциях, важная основа для диверсификации расчётов за счёт использования национальных валют, – подчеркнул глава ВЭБ.РФ.

Более того, он призвал и предложил всем банкам стран ШОС присоединиться к СПФС Банка России.

Подчёркнуто, что на разной стадии проработки находится ряд проектов по финансированию поставок высокотехнологичной продукции из России в Узбекистан.

– Мы очень рады, что на пространстве ШОС развиваются современные и удобные технологии. ВЭБ.РФ – наш партнёр, мы активно работаем по двусторонней повестке, реализуем проекты, представляющие взаимный интерес, – отметил Мирсоатов.

Вместе с тем, госкорпорация ВЭБ.РФ и лизинговая компания ООО «Kamaz Asia Leasing» подписали кредитный договор по финансированию приобретения автомашин марки «КамАЗ» в Узбекистан. В рамках сделки, предполагается открытие ВЭБ.РФ кредитной линии с лимитом выдачи 12,5 млн евро в целях приобретения около 250 авто марки «КамАЗ».

Кроме того, Шувалов заявил, что развитие городской среды в Ташкенте — один из самых масштабных векторов двустороннего сотрудничества. Эту тему стороны обсудят в течении дня в ходе бизнес-миссии в Узбекистан.

Добавим, что в настоящее время в Узбекистане при участии ВЭБ.РФ и РЭЦ реализуется 15 проектов на сумму 63 млрд рублей, в совместных планах ещё реализация 19 проектов – на 542 млрд рублей.