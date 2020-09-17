Туркменистан и ВОЗ продолжат сотрудничество по профилактике опасных инфекций

Туркменские медики 16 сентября провели онлайн-совещание с экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по методу клинического обследования больных с тяжёлыми острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщает информагентство «Туркменистан — Золотой век».

Вебинар, организованный женевским офисом ВОЗ, была направлен на повышение квалификации туркменских медиков в связи с распространением в мире особо опасных инфекций.

— Представители Минздрава обменялись накопленным опытом работы по предотвращению появления и распространения на территории страны коронавируса и других опасных инфекций. А также рассказали о мероприятиях, проводимых в области лабораторной диагностики, эпидемиологического надзора и профилактики заболеваний, — отмечает издание.

Отметим, в ходе вебинара, эксперты международной организации заверили о готовности сотрудничать с Туркменистаном, в том числе за счёт налаживания тесных рабочих контактов для обмена оперативной информацией, накопленным опытом и знаниями в области профилактики и лечения опасных инфекционных заболеваний.

Напомним, туркменские специалисты рассказали, о борьбе с инфекциями. Представители минздрава отметили, что наибольшую опасность сейчас представляют острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

В ходе онлайн-встречи 12 сентября 2020 года с участием представителей природоохранных ведомств 45 стран Евразии, Америки и Австралии обсудили климатические изменения и пандемию коронавируса.

Добавим, Кабмин Туркменистана совместно с ООН разработал план социально-экономических мер реагирования на пандемию острых инфекционных заболеваний. Программа состоит из 5 частей и оценивается в $1 млрд. На сегодняшний день случаев заболевания коронавирусом в Туркменистане не зафиксированы.