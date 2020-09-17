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Лукашенко рассеял все мифические представления по захвату Беларуси

  • 17.09.2020, 19:12,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко рассеял все мифические представления по захвату БеларусиГлава государства Беларусь Александр Лукашенко 16 сентября провёл расширенный диалог с политическим электоратом страны. Выступая перед общественными деятелями, президент развенчал мифы о положении в государстве и поведал о настоящих замыслах своих противников. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-департаменте президента Беларуси.

В своих пояснениях, основанных на досканальном разборе, белорусский лидер обрисовал всю поэтапную картину. По словам президента, планомерный долголетний сюжет был сложен из череды этапов. Он отметил, что «агрессоры» готовились к так называемому времени «Ч» на протяжении последних 10 лет.

Чтобы не быть голословным, Лукашенко предпочёл сразу стянуть все маски и назвать всех игроков поимённо. Президент сказал, что фонды США по поддержке демократии, активно вливали средства, а в Европе действовали американские приспешники — Польша, Литва, Чехия, и к великому сожалению близкая Украина.

Глава белорусского государства расставил все точки над «i», указав что каждый из членов этой европейской «четвёрки», преданно исполнял свою роль. 

Чехия — как давний ресурсный стыковой узел. Польша — как база для медиаканалов, и площадка для оппозиции в изгнании. Литва, раненая темой БелАЭС раскачивала негатив в белорусско-европейских отношениях. И Украина, несмотря на постоянную поддержку Беларуси в проблемах территориальной целостности, и вопреки дружественному образу двусторонних взаимоотношений превратилась в платформу склочных политических провокаций.

— Таким образом, стало чётко понятно, чего хотят субъекты этого процесса, их проводники и пособники. Схема организаторов конструировалась по классическому американскому атласу цветных революций. Но нам удалось детально разобрать все ступени сценария по ликвидации нашей страны, к счастью мы не позволили ему сбыться, — заявил Александр Лукашенко.





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