Глава государства Беларусь Александр Лукашенко 16 сентября провёл расширенный диалог с политическим электоратом страны. Выступая перед общественными деятелями, президент развенчал мифы о положении в государстве и поведал о настоящих замыслах своих противников. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-департаменте президента Беларуси.

В своих пояснениях, основанных на досканальном разборе, белорусский лидер обрисовал всю поэтапную картину. По словам президента, планомерный долголетний сюжет был сложен из череды этапов. Он отметил, что «агрессоры» готовились к так называемому времени «Ч» на протяжении последних 10 лет.

Чтобы не быть голословным, Лукашенко предпочёл сразу стянуть все маски и назвать всех игроков поимённо. Президент сказал, что фонды США по поддержке демократии, активно вливали средства, а в Европе действовали американские приспешники — Польша, Литва, Чехия, и к великому сожалению близкая Украина.

Глава белорусского государства расставил все точки над «i», указав что каждый из членов этой европейской «четвёрки», преданно исполнял свою роль.

Чехия — как давний ресурсный стыковой узел. Польша — как база для медиаканалов, и площадка для оппозиции в изгнании. Литва, раненая темой БелАЭС раскачивала негатив в белорусско-европейских отношениях. И Украина, несмотря на постоянную поддержку Беларуси в проблемах территориальной целостности, и вопреки дружественному образу двусторонних взаимоотношений превратилась в платформу склочных политических провокаций.