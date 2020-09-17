Лидера Казахстана от имени личного состава поблагодарили за восстановление структуры МЧС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 сентября принял министра по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Юрия Ильина. Глава вновь создаваемого министерства, доложил президенту о процессе возвращения обязанностей из юрисдикции МВД, и от лица всех представителей службы, выразил признательность главе государства за восстановление уставного функционирования МЧС. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

В ходе встречи, Ильин доложил президенту, что в министерство по чрезвычайным ситуациям переданы полномочия по проведению работ в сфере промышленной безопасности и других секторов. Вместе с тем, произведены приём и передача материального резерва и переподчинение войсковых подразделений, до этого числившихся на балансе МВД.

Глава МЧС также проинформировал верховное руководство страны о том, что за 8 месяцев 2020 года значительно снизилось количество ЧС, природных и техногенных аварий.

Приняв доклад руководителя оперативного госоргана, Касым-Жомарт Токаев выдвинул перед ведомством комплекс задач, связанных с приближением зимы. Президент подчеркнул необходимость готовности к отопительному сезону, снежным катаклизмам, предупреждению весенних паводков и нанесения урона населённым пунктам.