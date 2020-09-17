Любая авантюра противника удостоится тяжелого и разрушительного контрудара армянской стороны | Президент Арцаха Араик Арутюнян
Источник:FMG NEWS
Президент Арцаха в сопровождении командующего АО, генерал-майора Джалала Арутюняна посетил различные участки передовой и на месте ознакомился с оперативной ситуацией
Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщает на своей странице в Facebook:
«Проблемы внешней безопасности республики постоянно находятся в центре внимания правительства, и в этом направлении мы не будем жалеть усилий. А любая возможная авантюра противника удостоится тяжелого и разрушительного контрудара армянской стороны»
Напомним что Республика Арцах
так же как и Республика Армения
являются стратегическими союзниками России.
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