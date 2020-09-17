 Любая авантюра противника удостоится тяжелого и разрушительного контрудара армянской стороны | Президент Арцаха Араик Арутюнян

Президент Арцаха в сопровождении командующего АО, генерал-майора Джалала Арутюняна посетил различные участки передовой и на месте ознакомился с оперативной ситуацией



Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщает на своей странице в Facebook:



«Проблемы внешней безопасности республики постоянно находятся в центре внимания правительства, и в этом направлении мы не будем жалеть усилий. А любая возможная авантюра противника удостоится тяжелого и разрушительного контрудара армянской стороны»





Напомним что Республика Арцах так же как и Республика Армения являются стратегическими союзниками России.