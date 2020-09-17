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Любая авантюра противника удостоится тяжелого и разрушительного контрудара армянской стороны | Президент Арцаха Араик Арутюнян

 Любая авантюра противника удостоится тяжелого и разрушительного контрудара армянской стороны | Президент Арцаха Араик Арутюнян
Президент Арцаха в сопровождении командующего АО, генерал-майора Джалала Арутюняна посетил различные участки передовой и на месте ознакомился с оперативной ситуацией 

Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщает на своей странице в Facebook: 

«Проблемы внешней безопасности республики постоянно находятся в центре внимания правительства, и в этом направлении мы не будем жалеть усилий. А любая возможная авантюра противника удостоится тяжелого и разрушительного контрудара армянской стороны» 

Напомним что Республика Арцах так же как и Республика Армения являются стратегическими союзниками России. 


  Источник:FMG NEWS

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