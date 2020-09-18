 Как армянин, рискнувший своей жизнью спас 400 евреев

Ара Ерицян родился в 1918 году в армянской семье в Стамбуле, которая чудом выжила во время Геноцида
армян 1915 года. В дошкольном возрасте он вместе с семьей переехал в Венгрию, где получил новое имя Дьёрдь.
В начале 1930-ых годов Ара Ерицян присоединился к молодежному движению партии «Arrow Cross», которая выступала против насилия в отношении евреев. В 1944 году, когда Венгрия была оккупирована немцами, Ара Ерицян был назначен командиром отряда гражданской обороны в шестом квартале Будапешта и начал делать все, что могло бы спасти жизнь евреев.
Увидев огромное количество евреев, отправляемых из Венгрии в концлагерь Освенцим, Ара Ерицян придумал хитрую схему: в доме, который находился под защитой шведского посольства, он организовал клинику, где прятал евреев.
В клинике в разное время проживало около 40 еврейских врачей со своими семьями, для которых он изготавливал качественные фальшивые документы, свидетельствующие об их арийском происхождении.