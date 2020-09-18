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Как армянин, рискнувший своей жизнью спас 400 евреев

 Как армянин, рискнувший своей жизнью спас 400 евреев
Ара Ерицян родился в 1918 году в армянской семье в Стамбуле, которая чудом выжила во время Геноцида армян 1915 года. В дошкольном возрасте он вместе с семьей переехал в Венгрию, где получил новое имя Дьёрдь.

В начале 1930-ых годов Ара Ерицян присоединился к молодежному движению партии «Arrow Cross», которая выступала против насилия в отношении евреев. В 1944 году, когда Венгрия была оккупирована немцами, Ара Ерицян был назначен командиром отряда гражданской обороны в шестом квартале Будапешта и начал делать все, что могло бы спасти жизнь евреев.

Увидев огромное количество евреев, отправляемых из Венгрии в концлагерь Освенцим, Ара Ерицян придумал хитрую схему: в доме, который находился под защитой шведского посольства, он организовал клинику, где прятал евреев.

В клинике в разное время проживало около 40 еврейских врачей со своими семьями, для которых он изготавливал качественные фальшивые документы, свидетельствующие об их арийском происхождении.

Далее Ара Ерицян использовал свои связи с партией «Arrow Cross», чтобы получить разрешения и лицензии, поддельные документы и печати для отправки евреев в безопасные для них страны под видом немцев или представителей других национальностей, к которым немцы относились лояльно.

Все расходы на содержание клиники Ара Ерицян покрывал из своего кармана.
К окончанию оккупации Венгрии Ара Ерицяну удалось спасти жизни 400 евреев.

26 февраля 1981 года израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма Яд ва-Шем признал Ара Ерицяна «Праведником народов мира». Звание присуждается тем не евреям, которые спасли евреев в годы нацистской оккупации, рискуя собственной жизнью.
Ара Ерицян скончался в январе 2010 года в Вене, куда он переехал в 1960 году.



  Источник:FMG NEWS

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