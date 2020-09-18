Массовое изнасилование азербайджанок со стороны турок | Сенсационное Признание





Так Медина Ибрагимова, 1989 года рождения, стала главной героиней первого выпуска программы «DALAN 18 PLUS».



Этот проект предоставляет слово людям с трагическими судьбами – жертвам траффикинга, гендерной дискриминации, педофилии, бытового, сексуального, психологического и других форм насилия. Они могут поделиться своей историей анонимно, а могут при желании открыть лицо. И Медина решила, что не станет кого-то стесняться и скрывать свою личность, несмотря на все, что ей довелось пережить



я познакомилась с одной женщиной по имени Арифа, которая сказала, что отправит меня на заработки в турецкий город Игдыр, а сама останется здесь и присмотрит за моей дочкой. За нескольких дней она купила мне красивую одежду, а ребенку памперсы и все необходимое. На радостях я даже не спросила, в чем будет заключаться работа…» - говорит Медина.



Дальше все происходило как в страшном сне. В Турции какой-то мужчина закрыл ей рот ладонью и насильно затолкал в темную комнату.



«Они каждый день называли меня проституткой и подвергали побоям…»

«Меня раздели, бросили на кровать, завязали руки, ноги и начали тыкать вилкой, чтобы я не сопротивлялась. Я разглядела в углу комнаты камеру с красным ободком. Спросила: что это? Они сказали: просто перегоревшая лампочка. Засунули мне в рот тряпку, чтобы я не издавала звуков. Я не могла шевелиться и молча молилась Богу, чтобы он закончил мои страдания…» - говорит М.Ибрагимова.



После этого в комнату вошли 12 человек и изнасиловали ее. Девушка признается, что считала каждого надругавшегося над ней мужчину, и за месяц их число достигло 386.



«Когда я начинала издавать звуки, к моему животу с большим удовольствием прикладывали нож. В день меня выпускали из этой темной комнаты лишь на час. Но нельзя сказать, что я отдыхала. Я постоянно терпела нечеловеческие побои. Никому бы не пожелала пройти через такое…» - говорит девушка.



По словам М.Ибрагимовой, вместе с ней в Турцию ехали шесть девушек: «Одна из них – Рена, которая, кстати, была беременна, решила заступиться за меня и сказала: «Может, вытащите Медину из заточения? Мы должны возвращаться в



Из мужчин в Турции был только один парень, который меня пожалел. Он сказал: «Люди, которые сотворили с тобой это, должны за все ответить». Другой парень услышал эти слова, взял доску и ударил меня по голове. Я потеряла сознание…»



После этого инцидента девушку вернули в «Мне неважно, что меня узнают люди, я хочу открыть лицо и рассказать свою историю…»Так Медина Ибрагимова, 1989 года рождения, стала главной героиней первого выпуска программы «DALAN 18 PLUS».Этот проект предоставляет слово людям с трагическими судьбами – жертвам траффикинга, гендерной дискриминации, педофилии, бытового, сексуального, психологического и других форм насилия. Они могут поделиться своей историей анонимно, а могут при желании открыть лицо. И Медина решила, что не станет кого-то стесняться и скрывать свою личность, несмотря на все, что ей довелось пережитья познакомилась с одной женщиной по имени Арифа, которая сказала, что отправит меня на заработки в турецкий город Игдыр, а сама останется здесь и присмотрит за моей дочкой. За нескольких дней она купила мне красивую одежду, а ребенку памперсы и все необходимое. На радостях я даже не спросила, в чем будет заключаться работа…» - говорит Медина.Дальше все происходило как в страшном сне. В Турции какой-то мужчина закрыл ей рот ладонью и насильно затолкал в темную комнату.«Они каждый день называли меня проституткой и подвергали побоям…»«Меня раздели, бросили на кровать, завязали руки, ноги и начали тыкать вилкой, чтобы я не сопротивлялась. Я разглядела в углу комнаты камеру с красным ободком. Спросила: что это? Они сказали: просто перегоревшая лампочка. Засунули мне в рот тряпку, чтобы я не издавала звуков. Я не могла шевелиться и молча молилась Богу, чтобы он закончил мои страдания…» - говорит М.Ибрагимова.После этого в комнату вошли 12 человек и изнасиловали ее. Девушка признается, что считала каждого надругавшегося над ней мужчину, и за месяц их число достигло 386.«Когда я начинала издавать звуки, к моему животу с большим удовольствием прикладывали нож. В день меня выпускали из этой темной комнаты лишь на час. Но нельзя сказать, что я отдыхала. Я постоянно терпела нечеловеческие побои. Никому бы не пожелала пройти через такое…» - говорит девушка.По словам М.Ибрагимовой, вместе с ней в Турцию ехали шесть девушек: «Одна из них – Рена, которая, кстати, была беременна, решила заступиться за меня и сказала: «Может, вытащите Медину из заточения? Мы должны возвращаться в Азербайджан ». После чего ее избили ногами и она скончалась…Из мужчин в Турции был только один парень, который меня пожалел. Он сказал: «Люди, которые сотворили с тобой это, должны за все ответить». Другой парень услышал эти слова, взял доску и ударил меня по голове. Я потеряла сознание…»После этого инцидента девушку вернули в Баку в полуживом состоянии. Врачи сказали, что к ним еще не поступало таких тяжелых пациентов. Однако им удалось вытащить ее из комы.











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По словам М.Ибрагимовой, на сегодняшний день наказание понесли только 12 человек из тех, кто издевался над ней в Турции. Остальные находятся на свободе, и эта мысль не дает девушке покоя.



«Они называли меня проституткой, говорили, что привезли меня сюда для этого… Каждый день, каждая минута, каждая секунда были для меня адом. Многие на моем месте покончили бы с собой. Но я этого не сделала. Ради своих детей», - говорит девушка.



На сегодняшний день у Медины трое детей – последний ребенок зачат от турецких насильников. Она относительно наладила свою жизнь и признается, что вполне ею довольна: «Я иногда задаю себе вопрос: за что судьба была настолько сурова ко мне? Может, мои родители совершили слишком много грехов, и я за них расплачиваюсь? Сама я стараюсь не совершать дурных поступков, чтобы мои дети в будущем не страдали.



У меня в душе огромная печаль, но в лицо окружающим я буду улыбаться. Потому что в этой жизни нужно быть сильным человеком. «Я просто хочу, чтобы все виновные были наказаны…»«В Баку я обратилась в полицию и написала жалобу на Арифу ханум – женщину, которая отправила меня в Турцию. Меня мучило то, что она находится на свободе. То, что она продолжает находить девушек из массажных салонов, из интернатов, а потом продает в сексуальное рабство. Я все рассказала специальной полицейской структуре по борьбе с торговлей людьми. Они говорили: не плачь, мы тебе поможем… Но, если честно, я очень боялась снова кому-то довериться после всего, что мне довелось пережить», - говорит Медина.По словам М.Ибрагимовой, на сегодняшний день наказание понесли только 12 человек из тех, кто издевался над ней в Турции. Остальные находятся на свободе, и эта мысль не дает девушке покоя.«Они называли меня проституткой, говорили, что привезли меня сюда для этого… Каждый день, каждая минута, каждая секунда были для меня адом. Многие на моем месте покончили бы с собой. Но я этого не сделала. Ради своих детей», - говорит девушка.На сегодняшний день у Медины трое детей – последний ребенок зачат от турецких насильников. Она относительно наладила свою жизнь и признается, что вполне ею довольна: «Я иногда задаю себе вопрос: за что судьба была настолько сурова ко мне? Может, мои родители совершили слишком много грехов, и я за них расплачиваюсь? Сама я стараюсь не совершать дурных поступков, чтобы мои дети в будущем не страдали.У меня в душе огромная печаль, но в лицо окружающим я буду улыбаться. Потому что в этой жизни нужно быть сильным человеком.

Напомним что катастрофическая социальная ситуация в Азербайджане толкает сотни тысяч девушек и женщин из Азербайджана заниматься проституцией как в самом Азербайджане так и в соседних странах от Грузии, России до Турции. И еще одна угроза азербайджанкам это переброска турков в Азербайджан , где они себя чувствуют хозяевами и унижают местных жителей, есть случаи когда турецкие военные приставали на улицах Нахиджевана и Гянджи к азербайджанкам и вели себя по хамски, тиская и насмехаясь над ними.

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