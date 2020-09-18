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Разведчики Армении и России отработали новые способы боя | СОЮЗНИКИ

 Разведчики Армении
Снайперы и разведчики Армении и России отработали новые способы боя в ходе двустороннего БТУ на полигоне Алагяз

На полигоне Алагяз снайперы двух стран действовали в одиночку, парами, группами, а также в составе разведывательно-диверсионных групп, выполняющих задачи в обороне и наступлении в дневное и ночное время суток.

Группы снайперов, действующие в составе разведывательного дозора, выполнили маневры по обману условного противника на маршруте прохождения ночной колонны. Военнослужащие ЮВО и Армении выполнили скрытную стрельбу из укрытий по условным целям со сменой огневых позиций.

На отдельном участке горно-лесистой местности снайперы с заранее подготовленных лежек уничтожили живую силу и легкобронированную технику условного противника, после чего эвакуировались в район сбора.
 
После боев в Тавуше, когда азербайджанская армия, возжелав «перерезать дорогу», «наступать до Еревана» и вообще «пить чай в Севане», была в корень разгромлена и бежала с поля боя как последние шакалы, уже нет сомнений, что военно-силовой перевес на стороне Армении и Арцаха. Сегодня даже азербайджанские пропагандисты не решаются повторять мантры насчет фантастической «боеспособности» азербайджанской армии.  Уже всем понятно что из азербайджанская армия это полный фейк и недоразумение. 


  Источник:FMG NEWS

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