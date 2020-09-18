Разведчики Армении и России отработали новые способы боя | СОЮЗНИКИ

Снайперы и разведчики Армении и России отработали новые способы боя в ходе двустороннего БТУ на полигоне Алагяз



На полигоне Алагяз снайперы двух стран действовали в одиночку, парами, группами, а также в составе разведывательно-диверсионных групп, выполняющих задачи в обороне и наступлении в дневное и ночное время суток.



Группы снайперов, действующие в составе разведывательного дозора, выполнили маневры по обману условного противника на маршруте прохождения ночной колонны. Военнослужащие ЮВО и Армении выполнили скрытную стрельбу из укрытий по условным целям со сменой огневых позиций.



На отдельном участке горно-лесистой местности снайперы с заранее подготовленных лежек уничтожили живую силу и легкобронированную технику условного противника, после чего эвакуировались в район сбора.

После боев в Тавуше, когда азербайджанская армия, возжелав «перерезать дорогу», «наступать до Еревана» и вообще «пить чай в Севане», была в корень разгромлена и бежала с поля боя как последние шакалы, уже нет сомнений, что военно-силовой перевес на стороне Армении и Арцаха. Сегодня даже азербайджанские пропагандисты не решаются повторять мантры насчет фантастической «боеспособности» азербайджанской армии. Уже всем понятно что из азербайджанская армия это полный фейк и недоразумение.

