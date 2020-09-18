Эксперт Талышского центра геополитических исследований, Захираддин Ибрагими рассказывает о бедственном положении талышей в Азербайджане

Эксперт Талышского центра геополитических исследований, председатель комитета по защите прав талышского народа Захираддин Ибрагими рассказывает о бедственном положении талышей в Азербайджане.
Сегодня талышский народ лишен в Азербайджане возможности учиться и получать образование на своем родном языке: «Несмотря на многочисленные требования талышской интеллигенции по принятию конкретных шагов в решении данной проблемы, только в начальных – во 2- и 4-м классах, на факультативной основе ведется преподавание талышского языка. Ни одно высшее или среднеспециальное учебное заведение в стране не занимается подготовкой учителей и специалистов по талышской филологии». Талыши в Азербайджане не имеют доступа к электронным, печатным, телевизионным СМИ на родном языке. Сегодня в стране издается только одна газета с периодичностью ежемесячника на талышском языке. Также два раза в неделю по 15 минут ведутся радиопередачи на талышском языке.
Таким образом, приходится констатировать продолжающуюся дискриминационную политику центральных азербайджанских властей по отношению к национальным меньшинствам на своей территории. Дискриминационная политика носит ярко выраженную направленность на ползучую ассимиляцию меньшинств и затрагивает все возможные сферы выдвижения национальных требований или проявления, способствующих этому национально-культурных черт самобытности.
Талыш-Муганская автономная республика — самопровозглашённая автономная республика в составе Азербайджанской Республики, образованная в июне 1993 года на территории семи районов на юге страны
Источник:FMG NEWS
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