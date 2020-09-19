Резиденцию НС Республики Арцаха перенесут из столицы Степанакерта в город-крепость Шуши

В 2022 году резиденцию Национального собрания Арцаха перенесут из столицы Степанакерта в город-крепость Шуши.
Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook президент Арцаха Араик Арутюнян:
«9 мая 2022 года, по случаю 30-й годовщины освобождения города-крепости, резиденция Национального собрания Республики Арцах
из столицы Степанакерта будет перенесена в Шуши.
В ходе моего рабочего визита в Шуши мы на месте обсудили возможность предоставления парламенту предназначенного для судебной инстанции здания, строительство которого в свое время было начато и не завершено. Строительные работы, по моему поручению, скоро возобновятся.
Думаю, что это решение имеет как политическое, так и прикладное значение, а также символическое значение – особого переосмысления нашего исторического и победоносного города»