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Резиденцию НС Республики Арцаха перенесут из столицы Степанакерта в город-крепость Шуши

 Власть Арцаха переезжает в Шуши
В 2022 году резиденцию Национального собрания Арцаха перенесут из столицы Степанакерта в город-крепость Шуши. 
Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook президент Арцаха Араик Арутюнян:

«9 мая 2022 года, по случаю 30-й годовщины освобождения города-крепости, резиденция Национального собрания Республики Арцах из столицы Степанакерта будет перенесена в Шуши.

В ходе моего рабочего визита в Шуши мы на месте обсудили возможность предоставления парламенту предназначенного для судебной инстанции здания, строительство которого в свое время было начато и не завершено. Строительные работы, по моему поручению, скоро возобновятся.

Думаю, что это решение имеет как политическое, так и прикладное значение, а также символическое значение – особого переосмысления нашего исторического и победоносного города»



  Источник:FMG NEWS

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