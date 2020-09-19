В Шуши возобновляется активное масштабное строительство | президент Республики Арцах

В Шуши возобновляется активное масштабное строительство - сообщил президент Арцаха



Планируется и уже строится:

• Строительство и ремонт многоквартирных домов

• Строительство резиденции Национального собрания Арцаха

• Строительство фильтровальной станции питьевой воды

• Строительство здания областной медицинской ассоциации

• Ремонт дороги в направлении въезда в город Шуши





Новое здание парламента Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) в Шуши.





Шуши армянский красавец город-крепость была и будет цветущей родиной сотен тысяч армян.

Цвети и развивайся красавица Шуши!