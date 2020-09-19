В Шуши возобновляется активное масштабное строительство | президент Республики Арцах
Источник:FMG NEWS
В Шуши возобновляется активное масштабное строительство - сообщил президент Арцаха
Планируется и уже строится:
• Строительство и ремонт многоквартирных домов
• Строительство резиденции Национального собрания Арцаха
• Строительство фильтровальной станции питьевой воды
• Строительство здания областной медицинской ассоциации
• Ремонт дороги в направлении въезда в город Шуши
Новое здание парламента Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) в Шуши.
Шуши армянский красавец город-крепость была и будет цветущей родиной сотен тысяч армян.
Цвети и развивайся красавица Шуши!
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