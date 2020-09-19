Леди премьера Армении организовала женские военные сборы

По инициативе жены премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Анны Акопян и при поддержке минобороны закавказской республики для армянок проведут учения по начальной военной подготовке. Информация об этом 19 сентября опубликовано на

Приём заявок начнётся 1 октября. В военных учениях могут участвовать девушки и женщины от 18 до 27 лет.

Отмечается, что в рамках программы участницы пройдут подготовку в казарменных условиях в течение 45 дней.

Повседневная жизнь участников организована по стандарту, Вооруженных сил Армении. Распорядок, которого всем известен, это подъём в 6:30 утра, зарядка, завтрак, занятия в классе и полевых условиях. Однако запрещены фото- и видеосъёмки воинской части и полигонов.

По завершении армейских курсов, участницы сборов будут сдавать зачёт, желающие могут перейти на службу в ВС Армении в соответствующем порядке и на условиях определённых министерством обороны РА.

Более того, супруга главы правительства также примет участие в учениях.