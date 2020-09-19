Леди премьера Армении организовала женские военные сборы

Приём заявок начнётся 1 октября. В военных учениях могут участвовать девушки и женщины от 18 до 27 лет.
Отмечается, что в рамках программы участницы пройдут подготовку в казарменных условиях в течение 45 дней.
Повседневная жизнь участников организована по стандарту, Вооруженных сил Армении. Распорядок, которого всем известен, это подъём в 6:30 утра, зарядка, завтрак, занятия в классе и полевых условиях. Однако запрещены фото- и видеосъёмки воинской части и полигонов.
По завершении армейских курсов, участницы сборов будут сдавать зачёт, желающие могут перейти на службу в ВС Армении в соответствующем порядке и на условиях определённых министерством обороны РА.
Более того, супруга главы правительства также примет участие в учениях.