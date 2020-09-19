Глава правительства Молдовы обсудил с послом США принятые меры для стимулирования экономики страны

Премьер-министр Молдавии Ион Кику 18 сентября провёл рабочую встречу с послом Соединённых Штатов Америки Дереком Хоганом. В ходе встречи, стороны обсудили вопросы, которые касаются принятых властями мер по борьбе с эпидемией коронавируса, а также, а также мер, которые были приняты для улучшения экономической деятельности в республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

В свою очередь, глава правительства выразил искреннюю признательность американской стороне за своевременно оказанную помощь в ходе процесса модернизации страны и за техническую поддержку в противостоянии коронавирусной инфекции, которая была так необходима.

Вместе с тем, Кику сообщил о том, что правительство уделяет особое внимание обеспечению прозрачного и демократического избирательного процесса, сохраняя при этом меры санитарного и социального дистанцирования в соответствии с международной практикой и стандартами.

Американский дипломат выразил надежду, что власти обеспечат свободный и справедливый избирательный процесс, после которого воля граждан страны будет уважаться.