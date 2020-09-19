Глава правительства Киргизии просит быть готовыми к форс-мажорным обстоятельствам в связи с пандемией

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов 19 сентября провёл очередное заседание республиканского штаба, в ходе которого сообщил органам власти, что нужно быть готовыми к форс-мажорным обстоятельствам, в связи с риском распространения второй волны эпидемии коронавируса. Кроме того, глава правительства поручил руководителям районов каждый день предоставлять эпидемиологическую информацию по регионам страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Боронов напомнил, что во время первой волны пандемии, страна столкнулась с тем, что в аптеках была нехватка некоторых лекарственных препаратов. В связи с этим, было поручено запастись всеми необходимыми медикаментами и быть готовыми к любому развитию ситуации.

При этом было отмечено, что на данный момент, в республике имеется достаточный запас лекарств и наблюдается благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Кроме того, премьер проинформировал о том, что первая партия вакцины против гриппа уже доставлена в регионы, а также, отметил важность активизации работы по достижению договорённостей о поставках вакцины против коронавирусной инфекции.