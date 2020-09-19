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Президент Узбекистана поручил качественно подготовиться к отопительному периоду

  • 19.09.2020, 10:33,
  • В Мире + Европа
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Президент Узбекистана поручил качественно подготовиться к отопительному периодуПод председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 18 сентября состоялось видеоселекторное совещание по вопросам ускорения подготовки к осенне-зимнему сезону. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе главы государства.

Так как в этом году ожидается холодная зима, правительству, исходя из реальной ситуации на местах, поручено принять отдельные нормативные акты по подготовке к отопительному сезону в Узбекистане.

Премьер-министру Абдулле Арипову поручено обеспечить организацию подготовки к отопительному сезону – в районах Ташкента, а его первому заместителю Ачилбаю Раматову – в узбекских регионах.

Также, поставлена задача до 1 ноября, отремонтировать более 3 тыс. многоэтажных домов и в 131 объекте социальной сферы, выполнить капитальный ремонт, а также провести текущий ремонт в 3 тыс. зданиях. Более того, проверить готовность всех медицинских и образовательных учреждений Узбекистана к новому отопительному сезону.

Подчёркнуто, что для прохождения предстоящего сезона стране необходимо свыше 6 млн. тонн угля, в связи с этим определены меры по заготовке резервов и доставке угля.Президент Узбекистана поручил качественно подготовиться к отопительному периоду

– Генеральной прокуратуре дано указание предупреждать случаи необоснованного завышения цен на уголь, спекуляции и хищения, – говорится в сообщении администрации президента.

Шавкат Мирзиёев к тому же поручил АО «Худудгазтаъминот» поставить 385 тыс. тонн сжиженного природного газа в районы с недостаточным доступом к данному энергоресурсу.

В связи с возрастанием спроса на электроэнергию по всей стране, также указано обеспечить ТЭС – природным газом и мазутом, отремонтировать ЛЭП, подстанции и трансформаторы.





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