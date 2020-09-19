Бердымухамедов и Алви по телефону обсудили работы по строительству ТАПИ

Главы Туркменистана и Пакистана 18 сентября по телефону обсудили строительство магистрального газопровода Туркменисан-Афганистан-Пакистан-Индия, передаёт информагентство «Туркменистан сегодня».

В начале разговора Гурбангулы Бердымухамедов и Ариф Алви обменялись мнениями о торгово-экономическом сотрудничестве двух государств, выделив как стратегическое его направление энергетику. Речь, в частности, о газопроводе ТАПИ.

Отметим, на территории Туркменистана строительно-монтажные работы энергомагистрали находятся в завершающем этапе. К практической реализации проекта приступают в соседнем Афганистане.

Бердымухамедов выразил надежду, что в ближайшем будущем строительство газопровода развернётся и в Пакистане.

Собеседники для совместного анализа общего состояния торгово-экономических отношений и динамики товарооборота решили провести в онлайн-формате Межправительственную туркмено-пакистанскую комиссию.

Напомним, проект ТАПИ, предусматривает поставку туркменского природного газа странам-участницам в объёме 33 млрд. кубометров. Газопровод также несёт в себе и миротворческую миссию.

Добавим, вдоль трассы магистрального газопровода протянется и линия электропередачи ТАП, по которой туркменская электроэнергия будет экспортироваться в Пакистан через Афганистан. Эту тему также затронули в разговоре лидеры государств, согласившись друг с другом о наличии и других хороших возможностей для роста объёмов взаимной торговли.