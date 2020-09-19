Президент Беларуси призвал продвигать отечественный стройсервис на территории РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 сентября в рамках встречи со строительными функционерами на базе «ОАО МАПИД» (Минское арендное предприятие индустриального домостроения), посоветовал им ухватиться за возможность внедрения своих услуг на российских площадках. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Мотивируя строителей, президент отметил, что в настоящее время в РФ развёрнут целый фронт работ по большим проектам, где пригодятся белорусские мощности. Лукшенко напомнил, что на эту тема поднималась во время недавней встречи с Владимиром Путиным.

В качестве одного из портов приземления, президент назвал крупнейший российский проект — строительство космодрома «Восточный» на Амуре. Это очень полезный, но в то же время трудоёмкий объект, который очень нужен России, и они готовы платить любые деньги, сообщил президент.

Президент определил, что важный для россиян объект, может стать хорошей перспективой для белорусских зодчих, и посоветовал двигаться в этом направлении.

Руководитель «МАПИД», поблагодарив президента за представленную информацию, отметил, что будут прорабатывать этот вопрос. Также он проинформировал, что подразделения ОАО присутствуют на российском рынке жилья, они возводят 10 домов в Калужской области.