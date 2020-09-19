«Rixos» создаст в Казахстане туристический кластер с пятизвёздочным отелем

Экс-президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев 18 сентября совершил рабочую поездку в Мангистаускую область. В городе Актау Назарбаев ознакомился с грандиозным проектом, ориентированным на развитие международного туристического хаба на берегу Каспия. В рамках инфраструктуры, иностранный инвестор построит здесь пятизвёздочный отель. Об этом SNG.Today рассказали в пресс-службе Елбасы.

Выступая на церемонии Елбасы отметил, что для развития туристической индустрии Казахстан имеет на своей территории уникальные природные, культурные и сакральные объекты. Назарбаев подчеркнул, что весь этот богатый потенциал будет учтён и использован, в целях обеспечения в стране современной инфраструктуры с любыми видами организованного отдыха.

В ходе презентации, было отмечено, что в Казахстане на берегу Каспийского моря впервые будет построен комплекс для семейного отдыха с опцией «всё включено». Знаковым событием стало и то, что для этих целей привлекли средства иностранных инвесторов.

Глава сети отелей «Rixos» Феттах Таминджи представил проект будущего фешенебельного курортного отеля класса люкс «Rixos Water World Aktau» и схему его раскрутки. В ракурсе перспектив, почетный участник презентации также рассказал о дальнейшем расширении туристической зоны в целом. Гость отметил актуальность и выгодность участия в развитии побережья иностранных и местных инвесторов.

Первый президент Казахстана заявил, что это только первый шаг в большом деле создания международного туристического центра высокого уровня на Каспии. Скоро здесь с комфортом, смогут полноценно отдохнуть граждане страны и зарубежные гости.