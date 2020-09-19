Главы МИД Туркменистана и Украины провели онлайн-переговоры

Глава дипведомства Туркменистана Рашид Мередов 18 сентября провёл онлайн-встречу с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой. Стороны затронули тему укрепления связей в области бизнеса, а также вопросы сотрудничества в сфере транспорта. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе МИД Туркменистана.

Мередов в первую очередь пригласил Кулебу с официальным визитом посетить Ашхабад. Украинский чиновник принял приглашение и предложил в рамках будущей встречи организовать переговоры для представителей компаний двух государств. Внимание было уделено расширению связей в сфере IT-технологий.

Министры также обсудили шаги по восстановлению авиасообщения между Туркменистаном и Украиной. В продолжение темы главы МИД отметили перспективы создания альтернативных транспортных коридоров.

Мередов выразил признательность властям Украины за содействие, оказанное туркменским студентам, обучающимся в европейском государстве. Стороны также подчеркнули важность расширения связей в этом направлении и проведения совместных культурных мероприятий.

По итогам переговоров была подписана программа партнёрства между дипломатическими ведомствами на 2020–2021 годы.

Ранее, 1 июня, в рамках телефонного разговора министры обсудили наращивание отношений в сфере бизнеса. Акцент был сделан на увеличении объёмов украинских инвестиций в инфраструктурные проекты Туркменистана.