 Ложь, не приносят чести президенту Азербайджана | МИД Армении

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что переговоры по карабахскому урегулированию фактически остановились.



«Заявления, сделанные президентом Азербайджана во время церемонии закладки фундамента морских операций месторождения Абшерон, вызывают глубокое разочарование. Они демонстрируют неспособность руководителя соседней страны трезво и безболезненно осознавать сложившуюся реальность и собственную роль в деле формирования этой реальности.



Подобная риторика, в которой присутствуют совершенно беспочвенные и даже лживые утверждения, не приносят чести руководителю какой-либо страны.



Мы осознаем ущерб, нанесенный мирному процессу в результате нападения Азербайджана в апреле 2016 года и военной эскалации в июле 2020 года. Чтобы этот ущерб не стал невосполнимым, руководство Азербайджана должно пересмотреть свою политику применения и угрозы применения силы, отказаться от попыток дестабилизации регионального мира и безопасности на Южном Каваказе путем привлечения региональных сил.