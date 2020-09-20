Власти Республики Арцах начнут восстановление здания «Реального училища» в Шуши

Власти Арцаха планируют восстановить здание «Реального училища» в Шуши. Колледж был построен в 1901 - 1908 гг, на средства почетного гражданина города Шуши Григория Арафелова. После погромов армянского населения в 1920 году училище перестало работать.
В советское время в здании действовало училище им. Фрунзе, после - школа-интернат с математическим уклоном, которая существовала до начала карабахского конфликта, то есть до 1988 года.
Ну, а теперь «известный центр образования в Арцахе получит новое дыхание», - обещает президент Арцаха Араик Арутюнян.
В Шуши возобновляется активное масштабное строительство - сообщил президент Арцаха
Планируется и уже строится:
• Строительство и ремонт многоквартирных домов
• Строительство резиденции Национального собрания Арцаха
• Строительство фильтровальной станции питьевой воды
• Строительство здания областной медицинской ассоциации
• Ремонт дороги в направлении въезда в город Шуши