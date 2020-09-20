 Центр креативных технологий TUMO уже в Арцахе !

Центр креативных технологий TUMO в Арцахе запустит региональную программу «Тумо-бокс», сначала в трёх городах: Гадруте, Ишханадзоре, Карвачаре, позже еще в 7 населённых пунктах республики.
Теперь у молодых ребят в сёлах и городах Арцаха появится возможность получить передовую программу образования TUMO. Президент Арцаха Араик Арутюнян встретился с генеральным директором TUMO Мари Лу Папазян в Ереване и обсудил запуск «Тумо-боксов» в Республике Арцах
.
Центр креативных технологий «Tumo» — образовательный центр для подростков в возрасте от 12 до 18 лет, специализирующийся на технологиях и дизайне. Штаб-квартира находится в Ереване, Армения
. Также филиалы находятся в Москве, Париже, Бейруте и скоро в Нагорно-Карабахской Республике.