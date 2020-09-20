 Знаменитая статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро окрасилось в цвета армянского триколора по случаю 29-летия независимости Армении.

Знаменитая Ста́туя Христа́-Искупи́теля — статуя Иисуса Христа расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро окрасилось в цвета армянского триколора по случаю 29-летия независимости Армении.
Ста́туя Христа́-Искупи́теля является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. В 2007 г. неофициально избрана одним из Новых семи чудес света.
Так братская Бразилия поздравила дружественный армянский народ с Днем независимости.
Отметим, что Армения
празднует 29-летие своей независимости. Референдум о независимости состоялся 21 сентября 1991 года.