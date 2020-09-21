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  • 20:00 – Наследный принц Абу-Даби поздравил президента Армении Армен Саркисяна с Днем независимости 
  • 20:00 – Наследный принц Абу-Даби поздравил президента Армении Армен Саркисяна с Днем независимости 
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21 сентября Армения празднует День Независимости.

 21 сентября Армения празднует День Независимости.
21 сентября 1991 года - день проведения референдума о независимости Армении. На основании результатов референдума (99% - за) Верховный Совет Армянской ССР принял "Декларацию о Независимости" и провозгласил независимость республики Армения.
 
Премьер-министр Никол Пашинян по случаю 29-летия независимости Армении направил поздравительное послание.
"Дорогой народ, гордые граждане Республики Армения!

Гордые граждане Республики Арцах!

Гордое армянство диаспоры, поздравляю всех нас с праздником Независимости Армении!

29 лет назад в этот день наш народ референдумом единодушно закрепил независимость Армении! Референдум 21 сентября 1991 года является одним из важнейших событий истории нашего народа, начало которому было положено еще с 1988 года арцахским движением.

Результаты референдума возвестили всему миру свободолюбивую волю армянского народа иметь независимое и демократическое государство.

За прошедшие 29 лет мы все сталкивались с многочисленными испытаниями: война, социально-экономические трудности, эмиграция, сфальсифицированные выборы, 27 октября, политические репрессии, 1 марта, кризисные ситуации и отчаяние.

Однако все эти трудности не смогли сломить армянский народ. Ненасильственная, бархатная, народная революция 2018 года стала красноречивым выражением государственного оптимизма, гражданской решимости, которой было доказано, что воля армянского народа иметь суверенное, свободное, мощное и счастливое государство сильнее, чем когда-либо. Суверенное и свободное государство, вечность этого государства - в центре национальной повестки армянского народа, и все наши силы должны концентрироваться на ежедневном подтверждении этой повестки дня.


Дорогие соотечественники!

Сегодня я опубликую стратегию Армении до 2050 года. Стратегию трансформации, которая является не заскорузлым документом, а механизмом обсуждения, уточнения, принятия решений по реализации и мониторинга за ходом реализации наших представлений о Республике Армения до 2050 года, путем достижения этих целей.

Я верю, что этим мы вступаем на новый этап нашей государственности, этап управления государством стратегической логикой, когда каждое решение, принятое сегодня, имеет стратегические цели и цели не только на текущий момент, но и на 10, 20, 30 лет.

Это механизм, который должен сделать обсуждения о будущем, планирование и строительство будущего неотъемлемой частью нашей повседневной работы.

В 1991 году мы не знали, какой будет Армения 2020 года, и по стечению многочисленных объективных и субъективных обстоятельств не выделили времени на то, чтобы оформить наши представления о сегодняшнем дне и осуществлять их ежедневно.

Но время со всей неизбежностью поставило нас перед этой проблемой. Мы не можем дожидаться 2050 или 2100 года, чтобы увидеть, какой станет Армения. Мы должны спланировать эту Армению, спроектировать и начать строить ее с сегодняшнего дня. В соответствии с этим, из всех многочисленных и разнообразных вопросов дня мы должны выбирать те, которые ведут нас в Армению 2050 – 2100 гг.

Граждане Республики Армения, которые будут отмечать 100-летие независимости, должны видеть, что мы думали не только о себе, но и о них, должны почувствовать нашу любовь и ответственность за будущее Армении, то есть за их настоящее, наши сегодняшние мечты об этом дне они должны увидеть осуществившимися.

Уверен, у нас есть достаточно воли, умения, единства и мудрости, чтобы заполнить нашу ежедневную повестку такой работой и обеспечить непоколебимые институциональные условия для Армении и армянского народа.

Это ключевая миссия нашего поколения, и мы осуществим эту миссию вместе.

Так значит,

Да здравствует Свобода!
Да здравствует Республика Армения!
Да здравствуем мы и наши дети, которые живут и будут жить в свободной и счастливой Армении!”



  Источник:FMG NEWS

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