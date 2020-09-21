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Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю Дня независимости.

 Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю Дня независимости.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну по случаю Дня независимости.
 
В послании говорится:
«Многоуважаемый премьер-министр,

С радостью поздравляю Вас с 21 сентября - Днем независимости Вашей страны.
В течение 29 лет с момента обретения Республикой Армения независимости США были рядом с армянским народом и поддерживали усилия по построению современной демократии и экономическому развитию. Мы готовы продолжить совместную работу в сферах наших общих интересов, в том числе по расширению двусторонней торговли и инвестиций, укреплению верховенства закона, региональной стабильности и поддержке суверенитета Вашей страны.

Сегодняшние вызовы еще раз подтверждают важность нашего партнерства. Связи между армянским и американским народами безусловно прочны и долговечны, будь то в противостоянии новой глобальной эпидемии коронавируса или в службе бок о бок в рамках международных миротворческих действий в Афганистане или Косово.
В этот особенный день желаю Вам всего наилучшего и с нетерпением жду укрепления нашей дружбы в предстоящем году».



  Источник:FMG NEWS

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