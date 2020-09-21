 Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю Дня независимости.

Президент
Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравительное
послание премьер-министру Николу Пашиняну по случаю Дня независимости.
В послании говорится:
«Многоуважаемый премьер-министр,
С радостью поздравляю Вас с 21 сентября - Днем независимости Вашей страны.
В течение 29 лет с момента обретения Республикой Армения
независимости США были рядом с армянским народом и поддерживали усилия
по построению современной демократии и экономическому развитию. Мы
готовы продолжить совместную работу в сферах наших общих интересов, в
том числе по расширению двусторонней торговли и инвестиций, укреплению
верховенства закона, региональной стабильности и поддержке суверенитета
Вашей страны.
Сегодняшние вызовы еще раз подтверждают важность нашего партнерства.
Связи между армянским и американским народами безусловно прочны и
долговечны, будь то в противостоянии новой глобальной эпидемии
коронавируса или в службе бок о бок в рамках международных
миротворческих действий в Афганистане или Косово.
В этот особенный день желаю Вам всего наилучшего и с нетерпением жду укрепления нашей дружбы в предстоящем году».