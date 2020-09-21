 Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Независимости.

Президент Беларуси
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил
Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Армении Никола
Пашиняна с Днем Независимости.
Об этом сообщили в пресс-службе главы
государства.
В поздравлении Армену Саркисяну говорится, что, опираясь на прочные
традиции дружбы и принципы взаимовыгодного партнерства, Беларусь и
Армения
последовательно наращивают политическое, торгово-экономическое и
гуманитарное сотрудничество.
«Наши страны связывают прочные дружественные отношения,
взаимная нацеленность на развитие конструктивного политического диалога и
эффективного партнерства во всех областях», - отметил Александр
Лукашенко в поздравлении Николу Пашиняну.
Президент Беларуси высказал убежденность, что дальнейшая совместная
работа позволит обеспечить положительную динамику двусторонних
торгово-экономических связей, реализацию новых взаимовыгодных проектов и
раскрытие потенциала сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза.