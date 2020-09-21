Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян поздравил премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Дня независимости Республики Армения.

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну по случаю Дня независимости Республики Армения
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В послании говорится:
«Ваше Превосходительство господин премьер-министр,
Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Республики Армения
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В настоящее время китайско-армянские дружественные отношения сохраняют положительную динамику развития. Политическое взаимное доверие между нашими странами постепенно растет, всесторонне развивается сотрудничество в различных сферах.
С момента вспышки коронавируса нового типа Китай и Армения
оказывают друг другу постоянную поддержку, совместными усилиями преодолевают трудности, что отражает глубокую дружбу между нашими странами.
Готов вместе с Вами прилагать усилия для всестороннего развития двусторонних отношений в рамках совместной реализации инициативы «Один пояс и один путь».
Желаю Вам крепкого здоровья и всяческого благополучия, Республике Армения
- процветания, а армянскому народу - мира и счастья».