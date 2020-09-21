Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян поздравил премьер-министра Никола Пашиняна по случаю Дня независимости Республики Армения.



В послании говорится: Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну по случаю Дня независимости Республики Армения В послании говорится:



«Ваше Превосходительство господин премьер-министр,



Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Республики

В настоящее время китайско-армянские дружественные отношения сохраняют положительную динамику развития. Политическое взаимное доверие между нашими странами постепенно растет, всесторонне развивается сотрудничество в различных сферах.

«Ваше Превосходительство господин премьер-министр,Примите мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Республики Армения В настоящее время китайско-армянские дружественные отношения сохраняют положительную динамику развития. Политическое взаимное доверие между нашими странами постепенно растет, всесторонне развивается сотрудничество в различных сферах.

С момента вспышки коронавируса нового типа Китай и Армения оказывают друг другу постоянную поддержку, совместными усилиями преодолевают трудности, что отражает глубокую дружбу между нашими странами.

Готов вместе с Вами прилагать усилия для всестороннего развития двусторонних отношений в рамках совместной реализации инициативы «Один пояс и один путь».

