Наследный принц Абу-Даби поздравил президента Армении Армен Саркисяна с Днем независимости
Источник:FMG NEWS
По случаю Праздника Независимости Армении Президенту Республики Армену Саркисяну поздравительное послание направил наследный принц Абу-Даби, заместитель Главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мохаммед Бин Зайд Аль Нахайян.
В поздравительном послании, в частности, говорится: «Имею честь направить Вашему Превосходительству свои самые тёплые поздравления и добрые пожелания по случаю Дня Независимости Республики Армения
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Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному народу Республики Армения – прогресса и процветания».
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