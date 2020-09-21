 Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Никола Пашиняна с Днем независимости



По случаю Дня независимости Республики Армения поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну направил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

В послании, в частности, говорится:





От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с государственным праздником Республики «Уважаемый Никол Воваевич,От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с государственным праздником Республики Армения - Днем независимости.



Хотел бы особо отметить дружественный, партнерский и союзнический характер российско-армянских отношений. Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в энергетике, промышленности и транспортной инфраструктуре, углубление интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе в полной мере отвечают интересам России и Армении.



Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а всем гражданам Армении — счастья и процветания».





