 Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла поздравил Президента Республики Армения Армена Саркисяна с Днем независимости

Президенту Республики Армену Саркисяну по случаю Праздника Независимости Армении поздравительное послание направил Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла.
В послании говорится:
«Господин президент,
По случаю Национального праздника шлю вам самые тёплые поздравления от всей Италии и от себя лично.
Отношения между Ереваном и Римом древние и глубокие, но в то же время нацелены в будущее. Они отображены в нашем плодотворном сотрудничестве, важные возможности которого наши страны обязаны полноценно использовать.
В этом плане приоритетной остаётся солидарность. В обстоятельствах сложных вызовов, каковыми являются сохраняющаяся пандемия, которая также вынудила реорганизовать Ваш желанный и очень ожидаемый визит, Армения
и Италия смогли противостоять чрезвычайной ситуации и наладить позитивное сотрудничество и обмен опытом в сфере здравоохранения. Надеюсь, что также благодаря содействию Евросоюза, в которое Италия также внесла вклад, можно будет с новой уверенностью смотреть в будущее и на путь развития и процветания.
Ожидаю принять Вас в Квиринальском дворце. Примите заверения в личной дружбе и мои пожелания благополучия армянскому народу».