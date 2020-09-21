 Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает получать поздравления от мировых лидеров по случаю Дня независимости

По случаю Дня независимости Республики Армения
премьер-министр Никол Пашинян
получает поздравительные послания от лидеров иностранных государств и руководителей международных организаций.
По случаю праздника премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание направил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. В послании говорится:
«Ваше Превосходительство,
От имени правительства Республики Болгария и от себя лично направляю Вам свои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Национального праздника Республики Армения
- Дня независимости.
Болгария высоко ценит налаженные на протяжении многих лет прекрасный диалог и эффективное сотрудничество с Арменией на двусторонних и многосторонних платформах, которые основаны на существующих между нашими дружественными народами культурных отношениях, многовековых связях и общих ценностях. Мы решительно поддерживаем Вашу страну на пути к сближению с Европейским союзом, а также реформы Вашего правительства, направленные на укрепление принципов демократии и верховенства закона.
Позвольте воспользоваться этой приятной возможностью и выразить удовлетворение нашей встречей на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года. Надеюсь, что после нормализации ситуации, связанной с глобальной эпидемией коронавируса, у Вас будет возможность осуществить официальный визит в Болгарию, что, несомненно, придаст дополнительный импульс развитию наших двусторонних отношений во всех сферах.
Желаю Вам здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности. Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении».
По случаю Дня независимости премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание направил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
В послании, в частности, говорится: «Уважаемый Никол Воваевич,
Примите мои искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Армения
- Дня независимости.
Осуществляемые сегодня под Вашим руководством важные реформы создают прочную основу для дальнейшего развития и продвижения Армении, а также открывают новые возможности для плодотворного сотрудничества между нашими странами.
Убежден, что благодаря совместным усилиям основанные на многовековой дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Казахстаном и Арменией и впредь будут укрепляться как в двустороннем формате, так и в рамках экономической интеграции в евразийском пространстве.
Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной должности, а дружественному народу Армении — благополучия и процветания».
Премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание направил также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В послании, в частности, говорится: «Уважаемый Никол Воваевич,
Примите мои искренние поздравления с национальным праздником Республики Армения
- Днем независимости.
С каждым годом Ваша страна повышает свой имидж в плане укрепления государственности, социально-экономического развития, усиления авторитета в Евразийском экономическом союзе. Желаю дружественной Армении динамичного развития и дальнейшего процветания.
Я рад, что сотрудничество между Казахстаном и Арменией развивается на основе взаимопонимания. Уверен, что двустороннее сотрудничество между нашими странами и в впредь будет развиваться.
Пользуясь случаем, уважаемый Никол Воваевич, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а народу Армении - мира и процветания».
В своем поздравительном послании премьер-министру Николу Пашиняну по случаю праздника премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули отметил:
«От имени народа, правительства Египта и от себя лично направляю Вам искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Армения
.
Надеюсь, что традиционные и прекрасные отношения между нашими странами будут и впредь развиваться на благо наших народов.
Пользуясь случаем, желаю Вашему Превосходительству дальнейших успехов в деятельности, а народу Армении - прогресса и благополучия.
Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении».
Поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну направил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В послании, в частности, говорится: «Уважаемый Никол Воваевич,
По случаю Национального праздника Республики Армения
- Дня независимости, направляю Вам и дружественному народу Вашей страны искренние поздравления и наилучшие пожелания.
Надеюсь, что основанный на взаимном уважении и доверии таджикско-армянский межгосударственный диалог будет и впредь восходяще развиваться во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Армении - мира, благополучия и процветания».
Поздравительное послание направил вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
В послании говорится: «Имею честь направить Вашему Превосходительству самые теплые поздравления и пожелания по случаю Дня независимости Республики Армения
.
Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному народу Республики Армения
- прогресса и процветания.
Примите, пожалуйста, искренние поздравления и заверения в моем глубоком уважении».
Послание также направил заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
В послании говорится:
«Имею честь направить Вашему Превосходительству самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Республики Армения
.
Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному народу Республики Армения
- прогресса и процветания.
Примите, пожалуйста, искренние поздравления и заверения в моем глубоком уважении».
В послании премьер-министра Республики Ирак Мустафы Каземи говорится:
«Премьер-министр Республики Армения
,
Уважаемый господин Никол Пашинян
,
С теплыми приветствиями,
От нашего имени и от имени народа и правительства Республики Ирак направляем Вам самые теплые поздравления по случаю Национального праздника Республики Армения
и, пользуясь случаем, подтверждаем основанное на взаимной выгоде многоотраслевое сотрудничество и дружественные отношения между нашими двумя дружественными странами
Желаем Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашей стране - всеобщего благополучия и процветания.
Примите, пожалуйста, заверения в моем глубоком уважении».
В поздравительном послании президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова говорится:
«Уважаемый Никол Воваевич!
От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично направляю Вам и в Вашем лице всему дружественному народу Республики Армения
сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей страны.
Убежден, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между нашими дружественными странами, послужит прочной основой для дальнейшего поступательного развития и укрепления двусторонних туркмено-армянских отношений во благо наших народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Армении — мира, дальнейшего прогресса и процветания».
В поздравительном послании премьер-министра Республики Молдова Иона Кику
премьер-министру Республики Армения
по случаю Дня независимости, в частности, говорится:
«Уважаемый господин премьер-министр,
От имени правительства Республики Молдова и от себя лично прошу принять самые теплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Армения
. В этот праздничный день хочу пожелать армянскому народу мира, добра и новых достижений на пути дальнейшего развития и процветания страны.
С удовлетворением отмечая конструктивный характер молдавско-армянского диалога в областях, представляющих взаимный интерес, подтверждаю готовность правительства Республики Молдова к дальнейшей совместной работе с целью наиболее полного использования имеющегося потенциала двустороннего взаимовыгодного сотрудничества на благо наших стран и народов.
Пользуясь случаем, желаю Вам, господин премьер-министр, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности и прошу принять уверения в моем глубоком к Вам уважении».
По случаю Дня независимости Республики Армения
поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну направил президент Республики Индонезия Джоко Видодо
.
В послании, в частности, говорится: «Ваше Превосходительство,
По случаю 29-й годовщины Дня независимости Республики Армения
от имени правительства и народа Республики Индонезия направляю искренние поздравления и наилучшие пожелания правительству Республики Армения
и народу Армении.
В настоящее время гармонично развиваются основанные на взаимном уважении и доверии двусторонние отношения между Индонезией и Арменией. Две страны развивают сотрудничество в торговой, инвестиционной, социальной, культурной, научной, технологической, образовательной и гуманитарной сферах.
Последнее рамочное соглашение о сотрудничестве, которое мы подписали в июне 2019 года в Ереване, касалось науки, технопарка, а также технологического инкубатора.
В 2019 году правительство Республики Армения
в сотрудничестве с информационным агентством "Антара” издала книгу "Армения
: страна легенд”. Думаю, что она побудит народ Индонезии посетить и лучше узнать Армению. В этой связи позвольте подчеркнуть необходимость развития взаимных контактов.
Доля торговли в наших экономических отношениях увеличивается с каждым днем. За последние пять лет двусторонний товарооборот вырос на 1,37%. Тем не менее, есть широкие возможности для улучшения во время и после эпидемии COVID-19.
Поскольку в этом году исполняется 28 лет со дня установления дипломатических отношений, я уверен, что тесные узы дружбы и сотрудничества между двумя странами в предстоящие годы продолжат расширяться и укрепляться.
Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении».
По случаю праздника премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание направил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
В послании говорится: «Уважаемый Никол Воваевич,
Прошу принять самые теплые и искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Армения
.
Правительство Республики Армения
под Вашим руководством последовательно и планомерно работает над решением масштабных задач, направленных на дальнейшую демократизацию политической жизни, консолидацию общества, ускоренное социально-экономическое развитие государства, укрепление его позиций на международной арене. Широкая поддержка армянского народа на этом пути не оставляет сомнений в том, что стоящие перед республикой проблемы будут успешно решены.
Высоко ценим конструктивный вклад Республики Армения
в ежедневную деятельность ОДКБ, ее всестороннее совершенствование.
В этот памятный день хочу пожелать Вам, уважаемый Никол Воваевич, здоровья, благополучия и больших успехов в Вашей ответственной работе на благо народа Армении».
По случаю Дня независимости премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание направил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
В послании говорится:
«Многоуважаемый Никол Воваевич!
Примите мои сердечные поздравления с Днем независимости Республики Армения
!
Эта важная государственная веха в истории Армении — хороший повод для того, чтобы говорить не только о Вашей выдающейся роли в создании правового, по-настоящему свободного армянского общества, но и о Вашем большом личном вкладе в развитие Евразийского экономического союза.
Во многом благодаря Вам отношения армянского и других евразийских народов продолжают выстраиваться на традициях дружбы и взаимного уважения. Убежден, что дальнейшее конструктивное экономическое сотрудничество отвечает нашим общим интересам, способствует укреплению региональной стабильности и безопасности.
От души желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и благополучия на долгие годы, а Республике Армения
— мира и процветания!».
Премьер-министр Никол Пашинян продолжает получать поздравления по случаю Дня независимости.