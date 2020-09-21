Государственный секретарь США Майк Помпео по случаю Дня независимости Республики Армения поздравил премьер-министра Никол Пашиняна

По случаю Дня независимости Республики Армения поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну направил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео.



В послании, в частности, говорится:



«От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю народ Армении с Днем провозглашения независимости от Советского Союза.

Соединенные Штаты привержены дальнейшему развитию нашего двустороннего партнерства, укреплению основанных на общих демократических ценностях и стремлении к миру и процветанию связей между нашими народами.



Соединенные Штаты приветствуют неизменную приверженность Армении укреплению верховенства закона, созданию независимой судебной системы и расширению экономических и инвестиционных возможностей.



Мы также приветствуем продолжительные усилия Армении по борьбе с коррупцией посредством прозрачности, верховенства закона и повышения отчетности перед гражданами, и мы продолжим поддерживать вас в этих усилиях.



Мы также продолжим способствовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призываем стороны как можно скорее возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы.



Хотя COVID-19 принес в этом году миру уникальные проблемы, мы гордимся тем, что наше тесное сотрудничество в борьбе с пандемией еще больше укрепило партнерство между нашими народами.



Желаю армянскому народу года мира, свободы и процветания».



