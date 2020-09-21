 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Армению с Днем Независимости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил сегодня с заявлением по случаю Дня независимости Армении.
«Сегодня мы присоединяемся к армянским общинам Канады и всего мира, чтобы отметить 29-ю годовщину независимости Армении.
Канада была одной из первых западных стран, признавших независимость Армении, установив дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор отношения между нашими двумя странами, основанные на общих ценностях и крепких межличностных связях, только укрепились. Более 60 000 канадцев армянского происхождения ежедневно вносят важный вклад в жизнь нашей страны.
Армения
и Канада тесно сотрудничают в международных организациях, в том числе в ООН и Международной организации Франкофонии. В 2018 году мне удалось посетить Армению и обсудить с премьер-министром Николом Пашиняном пути дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений. Мы надеемся на углубление нашего партнерства в таких важных областях, как гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин, торговля и инвестиции, а также изменение климата на благо людей в обеих наших странах.
От имени правительства Канады мы с Софи желаем всем счастливого Дня независимости», - отмечается в заявлении.