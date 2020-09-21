 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Армению с Днем Независимости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил сегодня с заявлением по случаю Дня независимости Армении.



«Сегодня мы присоединяемся к армянским общинам Канады и всего мира, чтобы отметить 29-ю годовщину независимости Армении.



Канада была одной из первых западных стран, признавших независимость Армении, установив дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор отношения между нашими двумя странами, основанные на общих ценностях и крепких межличностных связях, только укрепились. Более 60 000 канадцев армянского происхождения ежедневно вносят важный вклад в жизнь нашей страны.