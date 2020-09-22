Король Саудовской Аравии поздравил армянский народ | дипломатическая победа Армении





«От имени народа Саудовской Аравии и правительства сердечно поздравляю Ваше превосходительство с Днём независимости вашей страны. Желаю Вам здоровья и счастья, а дружественному народу и правительству Республики



Примечательно, что между Арменией и Саудовской Аравией до сих пор нет дипломатических отношений. До последнего времени крупнейшая арабская монархия рассматривалась Ереваном в качестве недружественной страны, поддерживающей тесные связи с Турцией и Азербайджаном. Однако после разразившегося в июне 2017 года межарабского кризиса вокруг Катара саудовское руководство взяло курс на жёсткое противодействие Турции, её «экспансионистским» планам в арабском мире.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд и наследный принц королевства Мухаммед бин Салман направили сегодня, 21 сентября, свои поздравительные послания президенту Армении Армену Саркисяну по случаю Дня независимости республики.«От имени народа Саудовской Аравии и правительства сердечно поздравляю Ваше превосходительство с Днём независимости вашей страны. Желаю Вам здоровья и счастья, а дружественному народу и правительству Республики Армения — прогресса и процветания», — говорится в послании саудовского монарха, передаёт государственное Saudi Press Agency.Примечательно, что между Арменией и Саудовской Аравией до сих пор нет дипломатических отношений. До последнего времени крупнейшая арабская монархия рассматривалась Ереваном в качестве недружественной страны, поддерживающей тесные связи с Турцией и Азербайджаном. Однако после разразившегося в июне 2017 года межарабского кризиса вокруг Катара саудовское руководство взяло курс на жёсткое противодействие Турции, её «экспансионистским» планам в арабском мире.

С этого времени можно вести отсчёт условного сближения между Ереваном и Эр-Риядом, поиску королевством дополнительных возможностей для обуздания турецких амбиций на пространстве Большого Ближнего Востока.



Ранее представители армянского экспертного сообщества высказывались в пользу фундаментального пересмотра позиции по отношению к Саудовской Аравии в сторону её улучшения вплоть до установления дипломатических отношений и начала сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.



