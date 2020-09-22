 В Ереване построят крупный новый научный центр

Правительство Армении утвердило проект строительства в Ереване нового научного центра. Финансирование проекта осуществят благотворительный фонд "Симонян" и Евросоюз.



Центр будет построен рядом с центром "Тумо" и будет состоять из лабораторий нанотехнологий, биотехнологий, искусственного интеллекта и других отраслей. Французский университет Армении перенесет в центр свой факультет информатики. В центре также планируется открыть в сотрудничестве с французской Ecole 42 бесплатную школу программирования Tumo labs.

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