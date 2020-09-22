 Новое резонансное ДТП в Москве после Ефремова | азербайджанец Эльмин Гулиев на высокой скорости сбил четырех пешеходов

Азербайджанский рэпер Эльмин Гулиев, выступающий под псевдонимом Эллей, 21 сентября создал крупное ДТП в Москве. Происшествие произошло на улице Остоженка.



Внедорожник Infiniti, которым управлял это ничтожество, на высокой скорости протаранил Mercedes, выскочив на тротуар, машина сбила нескольких пешеходов, а потом врезалась в здание.





Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичный дептранс, предварительно установлено, и это зафиксированно несколькими камерами видеонаблюдения, что в ДТП виновен именно этот подонок Эллей, двигавшийся по дороге ко всему прочему еще на красный свет светофора.



В результате аварии пострадали четыре человека: трое оказались в больнице, еще один от госпитализации отказался.

Повреждения у людей весьма серьезные: мужчина получил тяжелую травму позвоночника, закрытую ЧМТ и переломы ребер.

У одной из женщин обнаружен открытый перелом ноги, ампутация лодыжки справа. Вторая женщина получила перелом таза и сотрясение головного мозга. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичный дептранс, предварительно установлено, и это зафиксированно несколькими камерами видеонаблюдения, что в ДТП виновен именно этот подонок Эллей, двигавшийся по дороге ко всему прочему еще на красный свет светофора.В результате аварии пострадали четыре человека: трое оказались в больнице, еще один от госпитализации отказался.Повреждения у людей весьма серьезные: мужчина получил тяжелую травму позвоночника, закрытую ЧМТ и переломы ребер.У одной из женщин обнаружен открытый перелом ноги, ампутация лодыжки справа. Вторая женщина получила перелом таза и сотрясение головного мозга.



В настоящее время 27-летний азербайджанский репер Эллей находится в изоляторе временного содержания. Ему светит реальный срок.

Гулиев Эльмин Джамиль оглы родился в 1993 году в В настоящее время 27-летний азербайджанский репер Эллей находится в изоляторе временного содержания. Ему светит реальный срок.Гулиев Эльмин Джамиль оглы родился в 1993 году в Баку . Два года назад он заявил о начале сольной карьеры.

Это второе резонансное ДТП в Москве после известного случая с Ефремовым. Надеемся что эта скотина понесет заслуженное наказание за хулиганское вождение автомобиля в России.