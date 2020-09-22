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В Азербайджане царит паника и хаос | или рожденный ползать летать не может.

 армянская боевая армия
В Азербайджане царит паника и хаос, и это не пустые слова. Высшее военное и политическое руководство находиться в состоянии ступора, и это было прогнозируемо. Пытаясь поднять дух своего пришлого народа, через СМИ развернули настоящую войну c различными пугалками, но не на шутку напугали собственный народ и но как показали факты, вся информация была обычной ложью. А к сведению недружественных соседей Армения не собирается воевать с мирными жителями, но уничтожит любого кто возьмет оружие против армян будь то в Армении и Республике Арцах. Армения не собирается забирать чужие земли, но и сантиметр своих земель не отдаст не кому.  
 
Да азербайджанцам бессовестно врал и Ильхам Алиев и Закир Гасанов и все правительство. От мифа "мощной" армии накачанной до пределов военной техникой не осталось и дырки от бублика после июльской провокации на направлении Тавуша. Да в течении нескольких часов были уничтожены генерал Азербайджана и ряд высокопоставленных военных не говоря о десятках солдат. Потеряли ряд военной техники от танков до десятков неубиваемых израильских БПЛА.
 
Сегодня Азербайджан оказался в такой безвыходной ситуации что за Алиева и Закир Гасанова говорит Турция, в лице их руководителей МИД и обороны. Форпосту Турции приходиться молча слушать. 
 
Так министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью в результате собственной провокации военнослужащего Мамедова Эльшана Али оглу и призвал Армению прекратить нападение и одуматься. Мы посоветуем Мевлют Чавушоглу признать Геноцид Армян, и вернуть захваченные земли Западной Армении. Кстати геноцид в отношении армянского народа учиненный турками в 1915 году, и сегодня актуален так как им грозят Армении сегодня. Да действительно "сильная" нация с населением в 75 000 000 турок грозит христианской Армении с населением чуть более 3 000 000 человек. И это не считая Азербайджан с населением в 10 000 000 человек. Почему то они решили что сила решает все, а не правда и факты.
 
Да полный разгром азербайджанской армии со стороны армянских войск вынудил Азербайджан объявить мобилизацию так как армия не смогла обеспечить безопасность своего народа. Из домов Баку и районов вытаскивают больных и недееспособных "мужчин" с целью отправки на фронт в качестве мяса, с улиц отбирают джипы и перевозят на военные полигоны. Это картина последних дней и как результат женщины в панике и страхе, "мужчин" прячут в подвалах и у знакомых, машины не вывозят из гаражей.
 
Паника и страх настолько окутал Азербайджан что пришлось выступить Госслужбе страны и предостеречь от паники в связи с призывом военнообязанных. Но народ Азербайджана в душе прекрасно понимает что есть армия в мире которую нельзя победить, и это армия Армении. 
 
На фоне эскалации эту панику еще больше раскрутили СМИ Азербайджана тиражируя очередную ложь об переброске боевиков курдов и сирийцев в Республику Арцах. Забывая конечно что все границы закрыты как в Иране так и Армении из за пандемии, и что границу Армении с Ираном контролируют пограничники России.
 
Пытаясь обеспечить себе алиби на случай военной поддержки со стороны Турции, начали шить грязную игру начиная с переброской террористов ИГИЛ, так как совместные военные учения на самом деле показали что Азербайджан это ноль в боевых действиях. И по совету Турции в Азербайджан начали перебрасывать террористов ИГИЛ прямо в к границам России. Попутно уверяя азербайджанцев, будто бы такой-сякой Арцах явно готовит в этом регионе крупную провокацию, которую на самом деле планомерно готовит сам Азербайджан совместно с Турцией.
 
И сейчас СМИ создавая иллюзию что именно в Армении собирают наёмников создают таким образом "почву" для военного вторжения Турции, забывая что союзниками Армении в регионе являются Россия, Франция, США, Греция, Кипр, Китай, Италия, Канада, Египет и страны ОДКБ, которые и мокрого места не оставят от турецкой армии. Не говоря конечно об многомиллионной богатой и мощной диаспоре самой Армении. 
 
В Азербайджане до сих пор не знают и это осталось конечно военной тайной что же перевозили десятки самолетов ВВС России в Армению на протяжении двух месяцев, что доставлялось прямым сообщением в ВС Армении, и зачем уже на протяжении 2х месяцев проходят военно стратегические учения Армении и России как в Армении так и в России. Это ли не красноречивый ответ: Армения и Россия намерены развивать свое военное сотрудничество, не оглядываясь на истерики Анкары и Баку

А на этом фоне полеты ВВС Армении и России, а потом отдельно Армении в небе на границах Турции и Нахиджевана превращаются уже в недвусмысленное предупреждение. Тем более что над теми городами, которые в азербайджанских «наступательных планах» занимают особое место, прошли не показательные выступления пилотажных групп, а полеты «действующей» военной авиации в составе истребительной авиации СУ 30см — послание, которое «не требует дополнительной расшифровки». Так что из этого «воздушного предупреждения» азербайджанским стратегам надо было бы сделать самые серьезные выводы. И желательно вовремя, пока эта же военная авиация, но уже в более сильном составе, подкрепленная ВКС России и ОДКБ не появилась в небе над Баку или Агнкары.
 
Что делать Азербайджану?
Признать независимость Республики Арцах (НКР) в границах очерченных в Конституции Республики Арцах.
Установить дипломатические отношения с Республикой Арцах (НКР).
Установить дипломатические отношения с Республикой Армения.
Признать Геноцид Армян в османской Турции в 1915 году.
Выплатить компенсацию всем семьям Арцаха и государству за военные преступления.
Инициировать крупные инвестиции с целью восстановление транспортных и промышленных инфраструктур Республики Арцах.
Уничтожить полностью любое наступательное вооружение.
Начать диалог с властями Арцаха с целью переезда в Арцах и принятия гражданства Республики Арцах со стороны азербайджанских беженцев.
 
Этот конфликт не имеет военного решения, так как он уже решен войной, и силы Армении сегодня как минимум хватят чтобы защитить свои границы и население, а при удачном исходе захватить Гянджу, или может быть и Баку. Уверенны что любой другой сценарий исключен. Об этом говорят все мировые эксперты и политики.

Так что Азербайджану рожденному ползать, летать точно не научиться. Может быть стоит начать ползти в сторону родного Алтая, тем более что вещи обычные граждане уже собирают. Не злите льва, пришлые шакалы!  


  Источник:FMG NEWS

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