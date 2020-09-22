Зеленский отказался покидать пост президента из-за ошибки

Украинский лидер Владимир Зеленский 21 сентября ответил на коллективное обращение граждан с требованием его отставки. В петиции сказано, что президент обещал покинуть соответствующий пост в случае нарушения закона, что и произошло. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы государства.

Петиция была подана 8 июля этого года. Она собрала более 30 тысяч подписей, и этого более чем достаточно для её рассмотрения. Автором обращения является политический технолог Виктор Уколов. Он напомнил, что 7 июля Зеленский признался в том, что вовремя не сообщил о 5,1 млн гривен (примерно 180 тыс. долларов) своих доходов в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Уколов сделал акцент на том, что в своей предвыборной программе лидер страны обещал в случае нарушения закона уйти с поста главы государства.

Зеленский в ответе на петицию подчеркнул, что он не задекларировал изменения в имущественном состоянии по ошибке. Он заострил внимание на том, что его обещание покинуть соответствующий пост будет выполнено только в случае осознанного нарушения закона.

Напомним, что в прошлом году Зеленский и его жена заработали свыше 1 млн долларов. Эти цифры были указаны в обнародованной 30 мая декларации о доходах и расходах семьи президента.