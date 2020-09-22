Туркменистан принял участие в открытии региональной конференции ФАО

Туркменская делегация 21 сентября в онлайн-режиме приняла участие в работе 35-го заседания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) для стран Ближнего востока и в Северной Африке (NENA). Об этом сообщает официальный сайт ФАО.

Туркменскую сторону под руководством министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Магтымгулы Байрамдурдыева, представили специалисты ряда министерств, в том числе минздрава и внешнеполитического ведомства.

— На повестку трёхдневного виртуального семинара вынесено рассмотрение насущных вопросов региона с акцентом влияния пандемии коронавируса на продовольственную и сельскохозяйственную безопасность, — пишет источник.

В ходе семинара участники подчеркнули значимость регулярного обмена опытом, выразив общую заинтересованность в расширении международного сотрудничества и выработки совместных действий по исправлению сложившейся ситуации и смягчению негативного воздействия последствий коронавируса.

Работа форума обеспечит эффективность воздействия ФАО в регионе и поможет определить приоритеты её работы на следующий двухлетний период.

Напомним, 16 сентября Туркменистан и ФАО договорились о содействии фермерам в борьбе с засухой.

Добавим, в Туркменистане, несмотря на трудности, испытываемые сегодня мировой экономикой вследствие распространения глобальной пандемии коронавируса, приняты все меры для обеспечения бесперебойного производства и снабжения населения страны необходимыми продуктами питания.