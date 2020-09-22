Пашинян представил стратегию развития Армении до 2050 года

В День независимости республики, глава правительства Арменииустроил презентацию стратегии развития страны до 2050 года. Об этом SNG.Today 21 сентября сообщили

Отметим, ключевые компоненты документа, которые необходимо достигнуть в ближайшие 30 лет.

К этому времени, государство планирует: довести численность населения до 5 млн. человек, создать 1,5 млн. новых рабочих мест, преодолеть бедность, 7-кратно увеличить среднюю зарплату, 20-кратно увеличить ВВП, к тому же поднять продолжительность жизни – до 90 лет.

К 2050 году, Армения должна иметь самую боеспособную армию, более того создать одну из десяти самых эффективных спецслужб мира, сделать учёбу национальным образом жизни, также, три армянских вуза должны войти в 200 лучших университетов мира.

– Это основанные на видении будущего амбиции, а не прогнозируемые обязательства и планы. Тем самым мы формулируем наши амбиции, которые можно неофициальным языком назвать мечтами, – сказал армянский премьер.

Никол Пашинян указал, что стратегия основывается на национальных ценностях, из которых он выделил четыре основные: армянская государственность, образование, личность, работа.

Глава правительства поставил задачу, превратить Армению в страну с высокотехнологичной экономикой и промышленностью. При этом поставив цель, иметь минимум 5 техкомпаний с капиталом 10 млрд. долларов и выше, а также 10 тыс. действующих стартапов.

Как отметил политик, к указанному сроку необходимо удвоить площадь лесных массивов в Армении, довести ежегодный приток туристов до 15 млн. в год.

Наукоёмкая Армения, по замыслу автора стратегии, к 2050 году должна завоевать 25 золотых олимпийских медалей, получить звание индивидуального чемпиона мира по шахматам, а сборная по футболу получить – медаль в чемпионате мира и Европы.

Пашинян подчеркнул, что такого обобщённого документа в Армении на государственном уровне не было никогда.

С полным тексом стратегии трансформации Армении до 2050 года можно ознакомиться только на армянском языке.

Напомним, что страна 21 сентября отметила 29-ю годовщину независимости.