Делегация парламента Узбекистана посетила Душанбе

Представители верхней и нижней палат Узбекистана 21 сентября посетили столицу Таджикистана. В первую очередь они встретились с председателем верхней палаты парламента РТ Рустамом Эмомали. Повестка встречи включала вопросы дальнейшего взаимодействия. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе МИД Таджикистана.

Чиновники отметили, что среди приоритетных направлений партнёрства — социально-экономическая, гуманитарная и ряд других сфер. Кроме того, они сошлись во мнении, что бизнесмены двух стран проявляют большой интерес к расширению связей, что требует дополнительных переговоров.

Затем зарубежные депутаты встретились с главой нижней палаты парламента Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода. Стороны обсудили отношения в рамках межпарламентской Группы дружбы и сотрудничества. Дискуссия относительно этого вопроса была расширена на заседании депутатов двух стран.

Соглашение о создании Группы дружбы и сотрудничества было подписано 2 сентября этого года между парламентом Узбекистана и нижней палатой законодательного госоргана Таджикистана.

Напомним, что 18 сентября в Душанбе прибыла большая делегация, состоящая из 172 бизнесменов и сотрудников экономического блока Узбекистана. Предприниматели провели переговоры с местными властями относительно реализации совместных проектов.