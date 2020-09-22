Мередов и Камилов обсудили проблематику Афганистана и Приаралья

Министры иностранных дел Туркменистана и Узбекистана Рашид Мередов и Абдулазиз Камилов в формате видеоконференции подробно обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего партнёрства в политической, торгово-экономической, научно-технической, водохозяйственной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах, а также затронули ситуацию вокруг Афганистана и Приаралья. Об этом FMG.NEWS 21 сентября сообщили в пресс-службе МИД Туркменистана.

В первую очередь, стороны отметили важность выдвигаемых инициатив Ашхабада и Ташкента на международных площадках, в том числе в ООН. Политики выразили уверенность, в том, что в нынешнем юбилейном году, когда ООН отмечает своё 75-летие, а Туркменистан готовится к празднованию 25-летия своёго постоянного нейтралитета, обе страны значительно расширят сотрудничество в данной организации.

Кроме того, туркменская сторона вновь подтвердила свои подходы к решению проблематики Арала и водно-энергетических вопросов в центрально-азиатского региона.

В частности, министры обсудили инициативы стран по решению этой проблемы, а именно туркменская – о подготовке Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря и узбекская – о создании Многопартнёрского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья. При этом основной акцент сделан на необходимость проявления взаимного уважения стран Центральной Азии к позициям друг к друга.

Отдельно Мередов и Камилов затронули тему содействие соседнему Афганистану. В этой связи, Туркменистан значительно продвинулся в осуществлении проектов газопровода ТАПИ, прокладке ЛЭП и оптико-волоконной связи по маршруту ТАП, строительстве железных дорог в афганском направлении. Также подчёркнуто, что Ашхабад и Ташкент активно участвует в международных усилиях по установлению мира и гражданского согласия в Афганистане.

К тому же, стороны договорились осенью текущего года провести очередной раунд Межправкомиссии двух стран по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, и первого заседания совместного делового совета.

Представители двух государств выразили заинтересованность и в расширении связей транспортно-транзитной сфере. А именно реализацию Ашхабадского соглашения по формированию международного транспортно-коммуникационного коридора «Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман», который свяжет кратчайшим путём Ближний Восток и Центральную Азию.