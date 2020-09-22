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В Азербайджане готовятся убить известного политического деятеля | Адвокат

 
"Моему подзащитному в Азербайджане, лидеру талышского меньшинства, Фахраддину Абосзода угрожает опасность. Он звонил и просил передать, что его хотят убить под шумок коронавируса. Бумаги для подачи в ЕСПЧ из гобустанской колонии не выпускают”,- отметил Рубен Киракосян.

"Азербайджанские спецслужбы, по всей видимости, приняли волевое решение избавиться от лидера Талышского национального движения Фахраддина Абосзода, осужденного на 16 лет лишения свободы!

Согласно нашим источникам, убийство Абосзода азербайджанцы намерены замаскировать под смерть от коронавируса, который, якобы распространился в закрытой тюрьме Гобустан, где на данный момент содержится талышский лидер. Эта ложь тем очевиднее, что уже сейчас азербайджанскими СМИ распространяются слухи о коронавирусе в Габустане – притом, что в других тюрьмах Азербайджана инфекции, якобы, нет. Вряд ли тот факт, что вирус «посетил» Гобустан, одно из самых закрытых мест заключения на территории данного гособразования, именно во время пребывания там Фахраддина Абосзода – простое совпадение. Тем не менее объяснить «внезапную смерть» политика азербайджанцам будет нетрудно – коронавирус, как мы знаем, особенно опасен для взрослых людей, а Фахраддину Фармановичу – 63 года, и он, однозначно, в группе риска.

Призываем азербайджанские и мировые СМИ, правозащитников, активистов и простых граждан – талышей и неталышей, спасти Фахраддина Абосзода и не позволить ему «пропасть» в азербайджанских застенках. Сейчас его жизнь, как никогда в опасности…",- заявил председатель российской-армянской ассоциации юристов.

Напомним, что год назад Фахраддин Абосзода был похищен из Москвы и вывезен в Азербайджан спецслужбами этой страны. Бакинский суд приговорил его к 16 годам тюремного заключения за сотрудничество с иностранными (армянскими) спецслужбами.
 
https://infoteka24.ru/2020/09/21/70424/


  Источник:FMG NEWS

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