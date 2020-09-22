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Полно хороших новостей | Республика Арцах стремительно строится и развивается

 
В Арцахе началось асфальтирование дороги протяженностью 17 км от трассы Варденис-Мартакерт до Карвачара. Также в Арцахе завершилось асфальтирование (считай строительство) 3,2 км дороги от села Арутюнагомер до трассы Варденис-Мартакерт.

В гегаркуникском Мартуни выделили 1,3 млн долларов на капитальный ремонт улицы Камо, протяженностью 1,5 км, а также на канализационных труб и другой ремонт.

В селе Айгезард ремонтируют местный парк, а также завершено строительство футбольного поля.

В общине Шаумян проводят уличное освещение(не церковное), установят 218 светодиодных LED фонарей.







 



  Источник:FMG NEWS

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