Полно хороших новостей | Республика Арцах стремительно строится и развивается

В Арцахе началось асфальтирование дороги протяженностью 17 км от трассы Варденис-Мартакерт до Карвачара. Также в Арцахе завершилось асфальтирование (считай строительство) 3,2 км дороги от села Арутюнагомер до трассы Варденис-Мартакерт.



В гегаркуникском Мартуни выделили 1,3 млн долларов на капитальный ремонт улицы Камо, протяженностью 1,5 км, а также на канализационных труб и другой ремонт.



В селе Айгезард ремонтируют местный парк, а также завершено строительство футбольного поля.



В общине Шаумян проводят уличное освещение(не церковное), установят 218 светодиодных LED фонарей.



















