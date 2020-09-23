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«Аль-Модон» публикует статью о сирийских наемниках в Азербайджане | Abbas Djuma

 Террористы ИГИЛ в Азербайджане
«Исмаил - бывший боец   одной из фракций ССА, действовавшей в пригороде Идлиба, - сообщил своей семье о намерении отправиться в Азербайджан в составе сил, подготовленных сирийской оппозицией по запросу Турции», - пишет газета.

По информации издания, террористов СНА готовят с середины августа. Командирам поручено набрать добровольцев из числа бывших участников боевых действий (боевой опыт - главное условие).

«Аль-Модон» пишет, что сирийцы охотнее едут в Азербайджан, чем в Ливию. Так как в первом случае они будут убивать христиан армян, а не мусульман. Кроме того, как пишет издание, за участие в азербайджанской кампании, турки платят куда больше, чем за участие в боевых действиях на стороне ливийского ПНС.

Террористов, согласившихся поехать в Азербайджан, соблазнило и то, что там относительно спокойно. В отличие от пылающей Ливии. 

По информации «аль-Модон», первая партия головорезов уже готова. Около тысячи человек прошли обучение в лагере близ города аль-Баб (Алеппо). 

Если все так, как пишет ливанская газета, то я не удивлён. Всегда допускал такой вариант, ибо Турция начала так действовать не вчера.
 
https://t.me/Abbasdjuma


  Источник:FMG NEWS

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