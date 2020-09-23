«Аль-Модон» публикует статью о сирийских наемниках в Азербайджане | Abbas Djuma

«Исмаил - бывший боец одной из фракций ССА, действовавшей в пригороде Идлиба, - сообщил своей семье о намерении отправиться в Азербайджан
в составе сил, подготовленных сирийской оппозицией по запросу Турции», - пишет газета.
По информации издания, террористов СНА готовят с середины августа. Командирам поручено набрать добровольцев из числа бывших участников боевых действий (боевой опыт - главное условие).
«Аль-Модон» пишет, что сирийцы охотнее едут в Азербайджан
, чем в Ливию. Так как в первом случае они будут убивать христиан армян, а не мусульман. Кроме того, как пишет издание, за участие в азербайджанской кампании, турки платят куда больше, чем за участие в боевых действиях на стороне ливийского ПНС.
Террористов, согласившихся поехать в Азербайджан
, соблазнило и то, что там относительно спокойно. В отличие от пылающей Ливии.
По информации «аль-Модон», первая партия головорезов уже готова. Около тысячи человек прошли обучение в лагере близ города аль-Баб (Алеппо).
Если все так, как пишет ливанская газета, то я не удивлён. Всегда допускал такой вариант, ибо Турция начала так действовать не вчера.