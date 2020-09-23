Узбекско-кыргызские отношения укрепят Ташкент и Бишкек

Состоялась встреча мэра Бишкека Азиза Суракматова с послом Узбекистана в Кыргызстане Хуршидом Мирзахидовым. Они затронули вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его развития. Об этом FMG.NEWS 23 сентября сообщили в пресс-службе администрации города.

В ходе переговоров чиновники договорились, что в скором времени Ташкент и Бишкек подпишут специальный план мероприятий по реализации соглашения между столицами двух стран о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Помимо этого, стороны выразили заинтересованность в развитии и углублении партнёрства в области торговли, инвестиций и культуры между городами.

Мэр Суракматов лично поздравил с назначением Мирзахидова узбекским послом в Кыргызстане, и выразил готовность на дальнейшее плодотворное взаимовыгодное сотрудничество и сохранение сложившихся добрососедских и дружеских отношений.

Важно отметить, что после того, как Шавкат Мирзиёев стал президентом Узбекистана, отношения страны с Кыргызстаном вышли на новый уровень, и стали бурно развиваться в различных сферах.

Напомним, что в конце мая этого года, Хуршид Мирзахидов стал новым узбекским послом в Кыргызстане.