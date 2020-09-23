Президент Туркменистана обратился к участникам 75-й сессии ГА ООН

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов 22 сентября обратился к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН. В видеообращении он указал на серьёзные последствия пандемии коронавируса в различных сферах. Об этом сообщило информагентство CentralAsia.news.

В первую очередь, он выразил скорбь по сотням тысяч жителей планеты, которые умерли из-за тяжёлой формы коронавируса. В продолжение темы Бердымухамедов выразил признательность медработникам, учёным и волонтёрам за их вклад в борьбу с пандемией. Глава государства также рассказал о мерах, принятых правительством Туркменистана в целях недопущения проникновения вируса в страну.

Лидер страны выдвинул инициативу под эгидой ВОЗ разработать спецпрограмму по изучению генома коронавируса, расширить борьбу с пневмонией и создать методический центр по лечению и профилактике острых инфекций.

По словам Бердымухамедова, важно как можно быстрее восстановить глобальную экономику, в частности сферу энергетики, промышленности, торговли, транспорта. Он заявил, что эффективной платформой для обсуждения этих вопросов станет Международная конференция министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая пройдёт в Туркменистане в следующем году.

Особое внимание в ходе видеообращения Бердымухамедов уделил проблемам Арала и Приаралья. По его словам, работы, проводимые международными структурами в этом направлении, не дают необходимых результатов. В связи с этим он указал на важность инициативы Туркменистана по созданию Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Глава государства также напомнил, что в этом году Туркменистан отмечает 25-ю годовщину постоянного нейтралитета.

Затем Бердымухамедов рассказал о помощи, оказываемой Афганистану с туркменской стороны в целях стабилизации политического и экономического благополучия республики. В этой связи он указал на важность реализации таких проектов, как газопровод ТАПИ, железнодорожная ветка из Туркменистана в ИРА, ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Президент напомнил, что 2021 год был объявлен ООН годом Мира и доверия по инициативе Ашхабада. В продолжение темы он подчеркнул, что Туркменистан предложил организации провести в следующем году Международный форум мира и доверия.

В заключение своей речи Бердымухамедов отметил, что ООН должна оставаться единственной международной организацией с универсальной легитимностью.

Напомним, что Туркменистан является вице-председателем 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций. Решение было принято ООН 29 июня 2020 года.