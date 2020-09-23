Государственный цирк Туркменистана получил подарок от правительства США

Посольство США в Туркменистане 22 сентября преподнесло в дар Государственному цирку Туркменистана цирковое оборудование в честь предстоящей 29-й годовщины независимости. Об этом сообщает официальный сайт дипмиссии США в Туркменистане.

Церемония онлайн-вручения представителям Госцирка состоялось в Минкультуре страны.

В ходе онлайн-церемонии временный поверенный в делах Соединённых штатов в Туркменистане Валери Читтенден, подчеркнула, что мероприятие служит символом дружественных отношений между двумя странами.

— За последние годы между цирковыми коллективами двух стран установились тесные связи. Контакты дают возможность обменяться опытом, совершенствованием мастерства, профессионального роста представителей различных жанров циркового искусства, в том числе воздушных гимнастов, для которых предназначены булавы, тросы, необходимое снаряжение для воздушной акробатики, — отметили участники вебинара.

Стоит отметить, имеющий богатую историю туркменский цирк занял свою нишу в бурно развивающейся индустрии развлечений и многообразной палитре культурной жизни населения.

Напомним, что 23 апреля 2010 года в туркменской столице состоялось открытие реконструированного здания Госцирка. В этот день прошло первое представление с участием лучших цирковых артистов Туркменистана и мастеров джигитовки на ахалтекинских скакунах. Также выступили гости из-за рубежа — акробаты из Кении, воздушные гимнасты из России, китайские гимнасты, австрийский жонглёр цирка «Пикард», известный иранский иллюзионист и гипнотизёр, клоуны из Беларуси. Их партнёрами на манеже стали дрессированные слоны и крокодилы, змеи, верблюды и голуби.

Добавим, группа конноспортивных игр «Галкыныш» (Возрождение) в 2018 году завоевала золотую статуэтку «Гаэтано» на первом Международном фестивале циркового искусства «На Фонтанке» в Санкт-Петербурге (Россия).