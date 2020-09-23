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Пашинян выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН

  • 23.09.2020, 12:10,
  • В Мире + Европа Армения
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Пашинян выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с видеообращением на пленарном заседании юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом SNG.Today 22 сентября сообщили в пресс-службе главы правительства.

Вначале своёго выступления Пашинян обратил внимание одну из ценностей системы ООН – это запрещение угрозы силой или её применения в международных отношениях.

– Это – краеугольный камень сохранения глобального мира и безопасности, главнейшее предварительное условие для устойчивого развития, – сказал премьер.

По его словам, ООН призвана положить конец постоянно присутствующему в международных отношениях дуализму, который проявляется в естественном эгоизме государств и столь же естественной потребности государств в сотрудничестве.

Пашинян указал на недопустимость отказа в праве на самоопределение народов.

– Кто-то может предположить, что этот процесс завершился с окончанием Холодной войны. Но это только иллюзия. Отказ в праве на самоопределение может привести только к репрессиям и к новому насилию, – подчеркнул Никол Пашинян 

Он также отметил, что это коренным образом противоречит основным ценностям ООН и «исторической эволюции международного мирового порядка». 

– Появление ряда государств в течение последних двух десятилетий является лучшим свидетельством этой тенденции, – добавил политик.

Пашинян выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООНПо мнению руководителя армянского кабмина, для решения глобальных и региональных задач незаменим действенный многосторонний подход, где центральная роль отведена ООН.

В ходе своей речи, Пашинян к тому же отметил важность формирования общих интересов, для того чтобы слышать друг друга и прислушиваться к голосу каждого.

– Как писал философ Жан Жак Руссо, “подчиняться закону, который ты сам для себя установил, есть свобода”, – подытожил своё выступление Никол Пашинян.

Добавим, что в ходе недели высокого уровня, которая пройдет с 22 по 29 сентября, покажут выступления 173 глав государств и правительств.





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