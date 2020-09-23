Боррель рассказал об отношении ЕС к Украине в новых реалиях

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 сентября с официальным визитом прибыл в Киев. В рамках совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой он рассказал о том, как ЕС относится к стране ввиду последних политических событий, сообщает ИА «Укринформ».

Он в первую очередь отметил, что угрозы приостановки Евросоюзом безвизового режима для Украины нет. Боррель подчеркнул, что президент Владимир Зеленский сделал важные шаги для расширения диалога в рамках урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, теперь дело за российскими властями. Он добавил, что ЕС поддерживает территориальную целостность Украины.

Боррель заявил, что через несколько дней он вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем посетит Донецкий регион.

Кулеба также отметил, что позиции Европейского союза и Украины относительно ситуации в Беларуси в целом совпадают.

В рамках брифинга Боррель сделал акцент на том, что ЕС готов предоставить Украине 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи. При этом он добавил, что для этого необходимо эффективное партнёрство страны с МВФ и усиление верховенства права в государстве.